Громады могут покупать средства РЭБ для борьбы с ракетами и дронами – спикер Воздушных сил

Юрий Игнат (Фото: Facebook)

Громады могут защитить инфраструктурные объекты от российских ракет и дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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Журналистка напомнила, что Кабинет министров разрешил местным властям за свой счет покупать средства РЭБ. На фоне этого она спросила Игната, как это поможет Силам обороны Украины.

Спикер заявил, что есть РЭБ направленного или купольного действия, также они имеют разные диапазоны частот и мощность. Громады теперь могут покупать РЭБы и передавать их Силам обороны. По словам военного, и местные громады могут использовать средства РЭБ для защиты объектов критической инфраструктуры – электростанций, объектов топливно-энергетического сектора, промышленных предприятий.

Игнат отметил, что РЭБы работают уже "много где", они помогают сбивать с курса фактически все средства воздушного нападения, которые противник направляет.

7 января Михаил Федоров сообщил, что Украина планирует организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных наземных платформ.

17 февраля Зеленский заявил, что в 2024 году Украина "удивит" российскую армию средствами радиоэлектронной борьбы и дронами собственного производства.

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