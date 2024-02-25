МВС створило спеціальний центр, що займається застосуванням систем РЕБ – Клименко

Це необхідно для захисту сотні об'єктів критичної інфраструктури

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Міністерство внутрішніх справ створило спеціальний центр, який займається застосуванням засобів радіоелектронної боротьби. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив глава відомства Ігор Клименко.

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"Це вкрай необхідно на сьогодні. Зараз ми працюємо над розгортанням регіональної мережі, яка спільно з іншими складовими Сил оборони буде залучена для захисту об'єктів критичної інфраструктури", – розповів міністр.

За його словами, йдеться про сотні об'єктів, які захищають правоохоронці.

Клименко додав, що система підготовки з застосування засобів РЕБ – це пріоритет для всіх Сил безпеки та оборони.

6 січня 2024 року президент Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

7 січня глава Мінцифри Федоров заявив, що Україна планує організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби й наземних безпілотних платформ.

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