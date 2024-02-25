МВС створило спеціальний центр, що займається застосуванням систем РЕБ – Клименко
Ігор Клименко (Фото: ОП)

Міністерство внутрішніх справ створило спеціальний центр, який займається застосуванням засобів радіоелектронної боротьби. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив глава відомства Ігор Клименко.

"Це вкрай необхідно на сьогодні. Зараз ми працюємо над розгортанням регіональної мережі, яка спільно з іншими складовими Сил оборони буде залучена для захисту об'єктів критичної інфраструктури", – розповів міністр.

За його словами, йдеться про сотні об'єктів, які захищають правоохоронці.

Клименко додав, що система підготовки з застосування засобів РЕБ – це пріоритет для всіх Сил безпеки та оборони.

  • 7 січня глава Мінцифри Федоров заявив, що Україна планує організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби й наземних безпілотних платформ.

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