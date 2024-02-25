МВД создало специальный центр, занимающийся применением систем РЭБ – Клименко

Это необходимо для защиты сотни объектов критической инфраструктуры

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Министерство внутренних дел создало специальный центр, занимающийся применением средств радиоэлектронной борьбы. Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил глава ведомства Игорь Клименко.

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"Это крайне необходимо сегодня. Сейчас мы работаем над развертыванием региональной сети, которая совместно с другими составляющими Сил обороны будет привлечена для защиты объектов критической инфраструктуры", – рассказал министр.

По его словам, речь идет о сотнях объектов, защищаемых правоохранителями.

Клименко добавил, что система подготовки по применению средств РЭБ – это приоритет для всех Сил безопасности и обороны.

6 января 2024 года президент Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

7 января глава Минцифры Федоров заявил, что Украина планирует организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформ.

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