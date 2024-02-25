МВД создало специальный центр, занимающийся применением систем РЭБ – Клименко
Игорь Клименко (Фото: ОП)

Министерство внутренних дел создало специальный центр, занимающийся применением средств радиоэлектронной борьбы. Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил глава ведомства Игорь Клименко.

"Это крайне необходимо сегодня. Сейчас мы работаем над развертыванием региональной сети, которая совместно с другими составляющими Сил обороны будет привлечена для защиты объектов критической инфраструктуры", – рассказал министр.

По его словам, речь идет о сотнях объектов, защищаемых правоохранителями.

Клименко добавил, что система подготовки по применению средств РЭБ – это приоритет для всех Сил безопасности и обороны.

  • 6 января 2024 года президент Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.
  • 7 января глава Минцифры Федоров заявил, что Украина планирует организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы и наземных беспилотных платформ.

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