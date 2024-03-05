Громади можуть купувати засоби РЕБ для протидії ракетам і дронам – речник Повітряних сил

Юрій Ігнат (Фото: Facebook)

Громади можуть захистити інфраструктурні об’єкти від російських ракет і дронів за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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Журналістка нагадала, що Кабінет міністрів дозволив місцевій владі власним коштом купувати засоби РЕБ. На тлі цього вона запитала в Ігната, як це допоможе Силам оборони України.

Речник заявив, що є РЕБ направленої або купольної дії, також вони мають різні діапазони частот і потужність. Громади тепер мають можливість купувати РЕБи й передавати їх Силам оборони. За словами військового, і місцеві громади можуть використовувати засоби РЕБ для захисту об’єктів критичної інфраструктури – це електростанції, об’єкти паливно-енергетичного сектора, промислові підприємства.

Ігнат зазначив, що РЕБи працюють вже "багато де", вони допомагають збивати з курсу фактично всі засоби повітряного нападу, які противник направляє.

7 січня Михайло Федоров повідомив, що Україна планує організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби й наземних безпілотних платформ.

17 лютого Зеленський заявив, що у 2024 році Україна "здивує" російську армію засобами радіоелектронної боротьби та дронами власного виробництва.

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