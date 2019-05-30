Гройсман - Раде: Хватит плодить ненависть

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Самая главная задача парламентских фракций – это объединяться и голосовать. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после провального голосования за его отставку.

Гройсман поблагодарил депутатов за их решение, напомнив, что был готов к любому исходу голосования.

Он отметил, что его заявление об отставке было "не эмоцией, а позицией". "Вы думаете, я не понимаю, насколько сложные вопросы сегодня в нашей стране? ... Или вы думаете, что легко быть премьер-министром коалиционного правительства, которому нужно находить консенсусные решения, которые обеспечивают стабильность? Или легко сегодня обслуживать государственный долг, из которого только в этом году мы должны вернуть 417 млрд грн - треть госбюджета?" - отметил он.

"Послушайте, сколько можно плодить этой ненависти? Некоторые выступления (депутатов перед голосованием, - ред.) - абсолютно искусственные. Мы же знаем с вами друг друга, что вы позиционируете, и некоторые перед телекамерами хотят выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле", - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что некоторые из его критиков десятки лет находятся при власти, в то время как сам он три года возглавляет правительство. "И я сегодня борюсь с тем, что именно вы создали - и конфликт на Донбассе, и подорвали экономику, и уничтожили социальную политику, и сегодня мы должны это все выгребать после вас", - добавил он.

30 мая Верховная Рада отказалась поддержать заявление Гройсмана об отставке с должности премьер-министра.

За его отставку проголосовали всего 97 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.