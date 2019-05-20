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20.05.2019, 23:54

Гройсман идет на выборы в Раду, но пока держит интригу

Гройсман идет на выборы в Раду, но пока держит интригу - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр ушел ответа на вопрос, в каком формате будет участвовать в избирательной кампании

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Премьер-министр Владимир Гройсман будет участвовать в выборах в Верховную Раду, но не признается - сам или с партнерами. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Для чего идти во власть? Для реализации конкретных идей. У меня такие идеи есть", - сказал он.

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Гройсман уточнил, что должен завершить децентрализацию и реформу медицины - так, чтобы люди почувствовали результат.

"Вы никогда в жизни ни от кого не получите результата, если будете оценивать только по полуфабрикатам, - отметил он. - Надо ускорить изменения, и мы получим результат". 

По его словам, пока медицина, образование, децентрализация, инфраструктура, экономика находятся в транзитном периоде.

"Поэтому я принял решение и я буду принимать участие в парламентской кампании, и на этой неделе я об этом скажу", - завершил Гройсман.

На изначальный вопрос, пойдет ли он на выборы с собственной политической силой или с партнерами, премьер не ответил.

Ранее Гройсман заявил, что уходит в отставку и потребовал срочно назначить себе замену, потому что президент вместо того, чтобы быстро принять ряд важных реформ, решил распустить Раду. 

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Теги: владимир гройсман, выборы
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