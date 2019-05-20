Гройсман не хочет оставаться премьером до выборов, требует замены

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава правительства Владимир Гройсман не хочет исполнять обязанности премьер-министра до выборов и требует от президента Владимира Зеленского немедленно назначить себе замену. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Я считаю, новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, нового правительства и работать", - заявил Гройсман.

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По его словам, завтра новый президент встречается с лидерами фракций обсуждать роспуск Верховной Рады: "Он может и этот вопрос там обсудить... Когда президент объявил, что правительство должно уйти в отставку, он очевидно знал, что с этим делать дальше. Его решение должно быть реализовано так, как он себе считал".

В случае отставки премьер-министра исполняющим его обязанности становится вице-премьер-министр, то есть Степан Кубив.

Ранее Гройсман заявил, что уходит в отставку, потому что президент вместо того, чтобы быстро принять ряд важных реформ, решил распустить Раду.