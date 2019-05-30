Гройсман в Раде: Начали говорить о дефолте. Это не мой сценарий

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

После выборов президента открылись возможности консолидации, но призыв Владимира Зеленского подать Кабмину в отставку привел к разговорам о возможности дефолта. Об этом премьер Владимир Гройсман заявил в своем выступлении в Верховной Раде перед голосованием за его отставку.

Он напомнил, что 17 мая в Раде говорил о возможности "быть более быстрыми и эффективными" в результате консолидации сил для принятия актуальных вопросов повестки дня, которая появилась после выборов президента.

По его словам, нужно быстро принимать решения, которые изменят неэффективную политическую систему: "Мы могли ускорить движение Украины в Евросоюз путем принятия нормальных законов, которые лежат сейчас в парламенте".

Однако, по словам Гройсмана, уже 20 мая Зеленский сказал, что ждет от правительства отставки.

"Так я хочу сказать: я никогда в своей жизни не держался ни за одну должность и не собираюсь держаться <...> Но за последние 10 дней прозвучал ряд разных заявлений. В том числе начали говорить о дефолте. А что такое дефолт? Это обнуление доходов украинцев, неконтролируемая инфляция, остановка экономического роста, непонятный курс национальной валюты. И я хочу сказать, что это точно не мой сценарий, не сценарий для украинцев", - подытожил он.

Олигарх Игорь Коломойский в разговоре с изданием Financial Times посоветовал президенту Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги.

20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского, Гройсман объявил об отставке.