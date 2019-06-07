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07.06.2019, 14:45

Гройсман возглавил свою партию для участия в выборах в Раду

Гройсман возглавил свою партию для участия в выборах в Раду - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В первую пятерку списка партии Украинская стратегия Гройсмана вошли премьер, а также министры образования и культуры

Премьер-министр Владимир Гройсман возглавит партию Украинская стратегия Гройсмана для участия во внеочередных выборах в парламент. Такое решение было принято на схезде партии сегодня, 7 июня.

Далее в списке партии следуют: министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

В десятку вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого горсовета.

Также в список вошел бывший замминистра финансов и замглавы АП при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко и депутаты из фракции Народный фронт - Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Ранее сообщалось, что партия Оппозиционный блок намерена участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с партией Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам и партией нардепа Евгения Мураева Наши.

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Теги: верховная рада, владимир гройсман, выборы, лилия гриневич, евгений нищук, Украинская стратегия Гройсмана
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