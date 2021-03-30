Грозев ответил Захаровой: Признайтесь в убийстве Хангошвили, чтобы сравнивать себя с США
России нужно признаться в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, чтобы сравнивать себя и свои действия с США и убийством основателя террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена. Об этом журналист Христо Грозев заявил в интервью для LIGA.net "Bellingcat и тайны Кремля", отвечая на обвинения представительницы МИД РФ Марии Захаровой в "антироссийских расследованиях".
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По словам Грозева, в России, вероятно, распространили "новый темник", по которому росСМИ и Захарова стали обвинять Bellingcat в расследовании только российских убийств: "В качестве примера был приведен один конкретный: "Почему Запад возмущен убийством Хангошвили в Берлине, но аплодировал убийству бен Ладена в США".
"Начнем с того, чтобы Россия с гордостью признала, что убила Хангошвили, как это сделали США с бен Ладеном, вместо того, чтобы выставлять себя дураком и кормить Германию унизительной ложью", – ответил ей Грозев. Тогда, считает он, можно будет начать дискуссию о том, было ли у России "моральное право сделать это".
"Но очевидно, сам тот факт, что Кремль не смеет признаваться в том, что он это сделал, означает, что они не уверены, что смогут убедить мир, что у них было моральное право на это", – резюмировал журналист-расследователь.
18 марта Захарова раскритиковала журналистов Bellingcat за "расследования антироссийской направленности". Также представительница МИД РФ обвинила их в тесных связях со спецслужбами стран НАТО, при этом не предоставив никаких доказательств этим утверждениям.
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