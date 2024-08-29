Группа ABBA после Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее хитов

Трамп на предвыборном мероприятии исполнил хиты ABBA, такие как "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All" и "Dancing Queen"

Участники группы ABBA (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Шведская музыкальная группа ABBA и один из самых больших звукозаписывающих лейблов, Universal Music, обратились к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу с требованием прекратить использовать музыку группы во время своей предвыборной кампании. Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что Трамп во время своего выступления в Сент-Клауде, штат Миннесота, исполнил хиты ABBA: "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All" и "Dancing Queen". На мероприятии также показывали видеозаписи участников группы на большом экране вместе с призывами к пожертвованиям.

Universal Music, представляющая ABBA, заявила, что предвыборная кампания Трампа не спрашивала разрешения на использование музыки или видео группы. Лейбл призвал штаб кандидата в президенты США немедленно прекратить использование и удалить эти материалы.

Пресс-секретарь Universal Music подтвердил журналистам, что ни Universal Music Publishing AB, ни Polar Music International AB не получали никаких запросов на разрешение, поэтому лицензии на использование не были выданы.

Один из участников ABBA, Бьорн Ульвеус, сообщил шведскому новостному каналу TT, что Universal Music принимает меры, чтобы удалить эти материалы.

Штаб Трампа сообщил 10 августа, что часть их внутренних коммуникаций была сломлена, обвинив в этом иранское правительство.

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