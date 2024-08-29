Гурт ABBA після Селін Діон звинуватив Трампа у незаконному використанні його хітів

Трамп на передвиборчому заході виконав хіти ABBA, такі як "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All" і "Dancing Queen"

Учасники гурту ABBA (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Шведська музична група ABBA та один із найбільших звукозаписних лейблів, Universal Music, звернулися до кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з вимогою припинити використовувати музику групи під час своєї передвиборчої кампанії. Про це пише The Guardian.

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Зазначається, що Трамп під час свого виступу у Сент-Клауді, штат Міннесота, виконав хіти ABBA, такі як "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All" і "Dancing Queen". На заході також показували відеозаписи учасників групи на великому екрані разом із закликами до пожертвувань.

Universal Music, яка представляє ABBA, заявила, що передвиборча кампанія Трампа не запитувала дозволу на використання музики або відео гурту. Лейбл закликав штаб кандидата у президенти США негайно припинити використання і видалити ці матеріали.

Прессекретар Universal Music підтвердив журналістам, що ані Universal Music Publishing AB, ані Polar Music International AB не отримували жодних запитів на дозвіл, і тому ліцензії на використання не було видано.

Один з учасників ABBA, Бйорн Ульвеус, повідомив шведському новинному каналу TT, що Universal Music вживає заходів, щоб видалити ці матеріали.

Штаб Трампа повідомив 10 серпня, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.

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