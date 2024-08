"Серйозно, ця пісня?" Команда Селін Діон критикує Трампа у незаконному використанні її хіта

Кандидат у президенти США без дозволу використав пісню "My Heart Will Go On", яка звучала у фільмі "Титанік"

Селін Діон дає концерт у 2017 році (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Команда канадської співачки Селін Діон опублікувала у X допис, в якому розкритикувала кандидата у президенти США Дональда Трампа за те, що той без дозволу використав її хіт "My Heart Will Go On" на передвиборчому заході.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

10 серпня на передвиборчому заході в Монтані перед виходом Трампа на сцену для присутніх грала музика, а на екрані демонструвалися записи виступів і кліпи різних артистів. Серед них були Елвіс Преслі, Луї Армстронг, Джеррі Лі Льюїс, Олівер Ентоні та Селін Діон.

"Таке використання в жодному разі не є дозволеним, і Селін Діон не схвалює це або будь-яке подібне використання", – наголосила команда співачки.

Вони додали, що їм та звукозаписному лейблу Sony Music Entertainment Canada вже постфактум стало відомо про те, що "My Heart Will Go On" звучить на передвиборчому заході Трампа у Монтані.

"І серйозно... Ця пісня?" – підсумували представники співачки.

ДОВІДКА "My Heart Will Go On" — відома пісня Селін Діон, яка стала головною темою фільму Джеймса Кемерона "Титанік". Пісня була випущена в альбомі Діон Let's Talk About Love у 1997 році та швидко стала хітом, очоливши чарти в США, Великій Британії, Австралії та інших країнах. "My Heart Will Go On" — відома пісня Селін Діон, яка стала головною темою фільму Джеймса Кемерона "Титанік". Пісня була випущена в альбомі Діон Let's Talk About Love у 1997 році та швидко стала хітом, очоливши чарти в США, Великій Британії, Австралії та інших країнах.

Штаб Трампа повідомив 10 серпня, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.

Читайте також: NYT: Гарріс випереджає Трампа на 4% у трьох ключових штатах