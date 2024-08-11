NYT: Гарріс випереджає Трампа на 4% у трьох ключових штатах

Кандидатка у президенти США отримує 50% довіри серед виборців перерахованих штатів, що на чотири відсоткових пункти більше, ніж у її суперника

Виборці Гарріс (Фото: ЕРА / BIZUAYEHU TESFAYE)

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс випереджає в опитуваннях свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах, які зазвичай визначають переможця. Про це повідомляє The New York Times.

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Опитування демонструють, що останніми тижнями Трамп відстає від Гарріс у підтримці у Вісконсині, Мічигані та Пенсильванії – ці три штати часто визначають долю кандидатів.

Таким чином Гарріс отримує 50% довіри серед виборців перерахованих штатів, що на чотири відсоткових пункти більше, ніж у Трампа.

Водночас, згідно з опитуванням, виборці віддають перевагу Трампу, коли справа доходить до того, кому вони довіряють керувати економікою та імміграцією – питаннями, які залишаються центральними для президентських перегонів.

Однак, пише NYT, немає жодних сумнівів у тому, що заміна чинного президента США Джо Байдена на виборах посилила ентузіазм демократів щодо виборів.

21 липня Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

6 серпня Гарріс повідомила, що обрала Волца своїм напарником.

Байден привітав рішення Гарріс обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти.

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