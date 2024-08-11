NYT: Харрис опережает Трампа на 4% в трех ключевых штатах

Кандидат в президенты США получает 50% доверия среди избирателей перечисленных штатов, что на четыре процентных пункта больше, чем у ее соперника

Избиратели Харрис (Фото: ЕРА / BIZUAYEHU TESFAYE)

Кандидат в президенты США Камала Харрис опережает в опросах своего оппонента Дональда Трампа в трех ключевых штатах, обычно определяющих победителя. Об этом сообщает The New York Times.

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Опросы демонстрируют, что в последние недели Трамп отстает от Харрис в поддержке в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании – эти три штата часто определяют судьбу кандидатов.

Таким образом, Харрис получает 50% доверия среди избирателей перечисленных штатов, что на четыре процентных пункта больше, чем у Трампа.

Тем не менее, согласно опросу, избиратели предпочитают Трампа, когда дело доходит до того, кому они доверяют руководить экономикой и иммиграцией – вопросами, которые остаются центральными для президентской гонки.

Однако, пишет NYT, нет никаких сомнений в том, что замена действующего президента США Джо Байдена на выборах усилила энтузиазм демократов в выборах.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

6 августа Харрис сообщила, что избрала Уолца своим напарником.

Байден приветствовал решение Харрис выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты.

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