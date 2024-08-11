"Серьезно, эта песня?" Команда Селин Дион возмущена – Трамп незаконно использовал ее хит
Команда канадской певицы Селин Дион опубликовала в X сообщение, в котором раскритиковала кандидата в президенты США Дональда Трампа за то, что тот без разрешения использовал ее хит "My Heart Will Go On" на предвыборном мероприятии.
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10 августа на предвыборном мероприятии в Монтане перед выходом Трампа на сцену для собравшихся играла музыка, а на экране демонстрировались записи выступлений и клипы разных артистов. Среди них были Элвис Пресли, Луи Армстронг, Джерри Ли Льюис, Оливер Энтони и Селин Дион.
"Такое использование ни в коем случае не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или какое-либо подобное использование", – подчеркнула команда певицы.
Они добавили, что им и звукозаписывающему лейблу Sony Music Entertainment Canada уже постфактум стало известно о том, что My Heart Will Go On играет на предвыборном мероприятии Трампа в Монтане.
"И серьезно... Эта песня?", – подытожили представители певицы.
- Штаб Трампа сообщил 10 августа, что часть их внутренних коммуникаций была сломлена, обвинив в этом иранское правительство.
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