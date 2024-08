"Серьезно, эта песня?" Команда Селин Дион возмущена – Трамп незаконно использовал ее хит

Кандидат в президенты США без разрешения использовал песню "My Heart Will Go On", игравшую в фильме "Титаник"

Селин Дион дает концерт в 2017 году (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Команда канадской певицы Селин Дион опубликовала в X сообщение, в котором раскритиковала кандидата в президенты США Дональда Трампа за то, что тот без разрешения использовал ее хит "My Heart Will Go On" на предвыборном мероприятии.

10 августа на предвыборном мероприятии в Монтане перед выходом Трампа на сцену для собравшихся играла музыка, а на экране демонстрировались записи выступлений и клипы разных артистов. Среди них были Элвис Пресли, Луи Армстронг, Джерри Ли Льюис, Оливер Энтони и Селин Дион.

"Такое использование ни в коем случае не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или какое-либо подобное использование", – подчеркнула команда певицы.

Они добавили, что им и звукозаписывающему лейблу Sony Music Entertainment Canada уже постфактум стало известно о том, что My Heart Will Go On играет на предвыборном мероприятии Трампа в Монтане.

"И серьезно... Эта песня?", – подытожили представители певицы.

СПРАВКА "My Heart Will Go On" – известная Селин Дион, ставшая главной темой фильма Джеймса Кэмерона "Титаник". Песня была выпущена на альбоме Дион Let's Talk About Love в 1997 году и быстро стала хитом, возглавив чарты в США, Великобритании, Австралии и других странах.

Штаб Трампа сообщил 10 августа, что часть их внутренних коммуникаций была сломлена, обвинив в этом иранское правительство.

