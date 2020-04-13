Группа поддержки России состоит из 22-26 государств – постпред Украины в ООН

Сергей Кислица (фото - ЕРА)

Группа поддержки страны-оккупанта России в Организации Объединенных Наций в последние годы стабильна: примерно 22-26 государств. Об этом РБК-Украина сказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

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"Когда мы говорим о демократических ценностях, о цивилизационном противостоянии, то голоса могут распределяться где-то 65-22 (вторая цифра – "пророссийские", – ред.). Это не значит, что остальные 100 стран – ужасные и недемократические, это означает, что у сотни стран есть или специфические интересы, или отсутствие интересов в принципе", – пояснил постпред.

Кислица призвал "не удивляться", если украинские/европейские/американские резолюции проводятся через Генассамблею ООН не более чем 50-60 голосами; говорит, "это нормальная ситуация".

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"Генассамблея, нравится это кому или нет, является очень демократическим органом, потому что каждая страна здесь имеет голос независимо от того, сколько там населения: полтора миллиарда или пять тысяч людей", – отметил дипломат.

В декабре 2019-го против резолюции ГА ООН, призывающей РФ вывести войска из Крыма, проголосовали 19 стран: вот список.

В пользу РФ во время голосования в ООН по "украинскому вопросу" обычно отдают голоса следующие страны: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве и другие.

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