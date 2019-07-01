Грузия отзывает своего посла в Украине - СМИ

Гела Думбадзе (фото - ukraine.mfa.gov.ge)

МИД Грузии решил отозвать посла в Украине Гелу Думбадзе. Сообщение об этом посол получил сегодня утром, передает Грузия online.

Причина такого решения неизвестна.

По информации издания, вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

Грузия online сообщает, что на место посла рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

В МИД Украины корреспонденту LIGA.net сообщили, что проверяют эту информацию.

С пресс-секретарем посольства Грузии в Украине связаться не удалось.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.

Сейчас протестующие требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.