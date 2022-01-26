Грызлов и Козак отреагировали на призывы в России признать и вооружить боевиков

Представители России в переговорах по Донбассу Борис Грызлов и Дмитрий Козак сослались на Минские соглашения в ответ на просьбу прокомментировать прозвучавшие в России призывы признать "республиками" оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей и начать официально поставлять боевикам оружие. Комментарий главы делегации РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Грызлова опубликован в отчете о сегодняшнем заседании ТКГ, опубликованном украинской делегацией в Telegram, а ответ замглавы администрации президента РФ Козака есть на видеозаписи его брифинга после встречи в нормандском формате.

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Грызлов сказал, что насчет признания ОРДЛО "республиками" обратились всего 11 депутатов Госдумы – "даже не фракция, а Российская Федерация подчеркивает приверженность Минским соглашениям в целом".

Козак заявил, что необходимо руководствоваться Минскими соглашениями и урегулировать конфликт в соответствии с ними и тогда пропадут "основания для оказания поддержки" боевикам: "Не будет необходимости вооружать и финансово поддерживать".

19 января в России депутаты нелегитимной Госдумы зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса. Проект подали депутаты Коммунистической партии РФ во главе с Геннадием Зюгановым.

26 января секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак призвал официально вооружить подконтрольные Кремлю террористические организации "ДНР" и "ЛНР" на временно оккупированной части Донбасса.

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Наталия Медведева

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