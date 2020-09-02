"Грызлов истерил, а потом выключил связь" - представитель Донецка на переговорах с РФ

Сергей Гармаш рассказал, что никогда не видел такой эмоциональной реакции от дипломатов

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу российская делегация устроила скандал из-за того, что представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш не согласился с интерпретацией Россией ее роли в конфликте на Донбассе. Об этом Гармаш рассказал в эфире Украины 24.

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Гармаш рассказал, что никогда не видел такой эмоциональной реакции от дипломатов. По его словам, "истерил" представитель РФ Борис Грызлов и вся российская делегация.

"Мало того, что истерила та сторона, истерил даже господин Грызлов, который пытался перебить меня, кричал, в конце концов Москва просто выключилась..." - рассказал представитель Донецка.

По словам Гармаша, такую реакцию россиян вызвало его несогласие с утверждением Грызлова о том, что якобы РФ — всего лишь посредник в конфликте, происходящем на территории Донбасса.

"Грызлов (глава российской делегации Борис Грызлов, - ред.) позволил себе несколько раз сказать, что Россия является посредником, я ему просто напомнил, что Украина не давала согласия России на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. И представители ОРДЛО из Луганска, и Грызлов начали задавать вопросы, кто мы вообще такие, почему нам дают слово, потому что на заседании ТКГ должны говорить только члены делегаций и руководители", - рассказал Гармаш.

По его словам, следующее заседание ТКГ может пройти 16 сентября. "Но дальше все будет зависеть от России..." - отметил он.

Об итогах сегодняшнего заседания Гармаш сказал, что результатов в политической подгруппе нет. Договорились об открытии в ноябре двух новых КПВВ в Луганской области и о 19 участках разминирования.

По обмену результатов также нет, сказал представитель Донецка, отметив, что РФ заблокировала процесс, потому что не предоставила списки.

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Вадим Ребрина

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