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"Губернаторопад продолжится". В Слуге народа анонсировали новые увольнения чиновников

10.11.2020, 14:19
Александр Корниенко и Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Лидеры Слуги народа Давид Арахамия и Александр Корниенко заявили, что Офис президента готовит новые кадровые решения

Новые увольнения чиновников после местных выборов анонсировали сегодня на брифинге лидер партии Слуга народа Александр Корниенко и глава фракции СН Давид Арахамия.

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"Выборы часто подводят определенную психологическую черту для людей – что-то происходило в регионе, а потом есть какой-то уровень поддержки в области – партии, власти или кандидатов от партии власти, на основе этого принимаются решения", – заявил Корниенко.

По его словам, в ближайшее или среднесрочное время Офис президента примет ряд кадровых решений.

"Так называемый губернаторопад продолжится", – добавил Арахамия.

Денис Юдин
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