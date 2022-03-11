Гуманитарные коридоры на 11 марта – маршруты эвакуации для гражданского населения
Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц.
11 марта организованы гуманитарные коридоры для эвакуации по направлениям:
1. Мариуполь – Запорожье (маршрут: Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье)
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
2. Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
3. Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоадреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск)
4. Энергодар – Запорожье
5. Изюм – Малая Комишуваха – Барвенковое – Близнюки – Лозовая
Планируется доставка гуманитарного груза.
6. Буча – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Белогородка – Киев
7. Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев
8. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев
9. Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мрия – Петрушки – Белогородка – Киев
10. Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростишев – Глыбочица – Житомир
11. Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростишев – Глыбочица – Житомир
12. Бородянка – Песковка – Малин – Радомишль – Житомир
Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Киева.
Эвакуация проводится бесплатно.
К водителям частных машин просьба забирать как можно больше пассажиров.
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