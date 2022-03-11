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Гуманитарные коридоры на 11 марта – маршруты эвакуации для гражданского населения

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 09:55

Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц.

11 марта организованы гуманитарные коридоры для эвакуации по направлениям:

1. Мариуполь – Запорожье (маршрут: Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье)

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

2. Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

3. Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоадреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск)

4. Энергодар – Запорожье

5. Изюм – Малая Комишуваха – Барвенковое – Близнюки – Лозовая

Планируется доставка гуманитарного груза.

6. Буча – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Белогородка – Киев

7. Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев

8. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев

9. Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мрия – Петрушки – Белогородка – Киев

10. Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростишев – Глыбочица – Житомир

11. Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростишев – Глыбочица – Житомир

12. Бородянка – Песковка – Малин – Радомишль – Житомир

Автобусы для эвакуации из Киевской области будут отправлены из Киева.

Эвакуация проводится бесплатно.

К водителям частных машин просьба забирать как можно больше пассажиров.

Сергей Бережной
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эвакуация
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