ГУР думает, что КНДРовцев могут кинуть в наступление на Сумскую и Харьковскую области

Андрей Черняк заявил, что около 6000 северокорейских военных находятся в Курске. Они могут пойти в наступление на Харьковскую и Сумскую области

Солдаты КНДР (Фото: KNCA)

Северокорейские военные могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск в Харьковскую и Сумскую области. Об этом в интервью японскому вещателю NHK рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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По его информации, в общей сложности северокорейские войска потеряли около 5000 солдат во время боев с Силами обороны. Еще 6000 военных находятся в Курске и могут быть готовы к дальнейшим боевым действиям. Черняк отметил, что войска КНДР прошли эволюцию: улучшили свою подготовку и изменили тактику.

Черняк также отметил, что российские командиры рассматривают возможность наступления на Сумскую и Харьковскую области и не исключают, что к этим операциям могут быть привлечены северокорейские военные.