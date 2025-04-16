ГУР думает, что КНДРовцев могут кинуть в наступление на Сумскую и Харьковскую области
Северокорейские военные могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск в Харьковскую и Сумскую области. Об этом в интервью японскому вещателю NHK рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
По его информации, в общей сложности северокорейские войска потеряли около 5000 солдат во время боев с Силами обороны. Еще 6000 военных находятся в Курске и могут быть готовы к дальнейшим боевым действиям. Черняк отметил, что войска КНДР прошли эволюцию: улучшили свою подготовку и изменили тактику.
Черняк также отметил, что российские командиры рассматривают возможность наступления на Сумскую и Харьковскую области и не исключают, что к этим операциям могут быть привлечены северокорейские военные.
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- Хорошо подготовленные войска КНДР могут появиться на поле боя непосредственно на территории Украины в составе российской армии. Такое мнение высказал экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев в разборе LIGA.net.