У Буданова не виключають, що КНДРівців можуть залучити до наступу на Сумщину та Харківщину
Північнокорейські військові можуть бути залучені до наступу російських окупаційних військ на Харківську та Сумську області. Про це в інтерв'ю японському мовнику NHK розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.
За його інформацією, загалом північнокорейські війська втратили близько 5000 солдатів під час боїв із Силами оборони. Ще 6000 військових перебувають у Курську і можуть бути готовими до подальших бойових дій. Черняк зазначив, що війська КНДР пройшли еволюцію: покращили свою підготовку та змінили тактику.
Черняк також зауважив, що російські командири розглядають можливість наступу на Сумщину та Харківщину і не виключають, що до цих операцій можуть бути залучені північнокорейські військові.
- 27 березня в Сеулі заявили, що КНДР направила до Росії ще 3000 солдатів від початку 2025 року.
- Добре підготовлені війська КНДР можуть з'явитися на полі бою безпосередньо на території України у складі російської армії. Таку думку висловив ексречник Генерального штабу Владислав Селезньов у розборі LIGA.net.