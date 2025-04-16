У Буданова не виключають, що КНДРівців можуть залучити до наступу на Сумщину та Харківщину

Андрій Черняк заявив, що близько 6000 північнокорейських військових перебувають у Курську. Вони можуть піти у наступ на Харківщину та Сумщину

Солдати КНДР (Фото: KNCA)

Північнокорейські військові можуть бути залучені до наступу російських окупаційних військ на Харківську та Сумську області. Про це в інтерв'ю японському мовнику NHK розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

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За його інформацією, загалом північнокорейські війська втратили близько 5000 солдатів під час боїв із Силами оборони. Ще 6000 військових перебувають у Курську і можуть бути готовими до подальших бойових дій. Черняк зазначив, що війська КНДР пройшли еволюцію: покращили свою підготовку та змінили тактику.

Черняк також зауважив, що російські командири розглядають можливість наступу на Сумщину та Харківщину і не виключають, що до цих операцій можуть бути залучені північнокорейські військові.