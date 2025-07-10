ГУР: Кремль хочет обвинить Украину в распространении радиоактивных веществ в Сирии – видео

Иллюстративное фото: ГУР

Россия распространяет дезинформацию о продаже в Сирии радиоактивных веществ и военного имущества химической разведки, якобы принадлежавшего Министерству обороны. Таким образом страна-агрессор пытается компрометировать Украину на международной арене. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Дезинформация содержится в видео, где показаны устройства военного назначения якобы украинского происхождения. В частности, контейнер, в котором хранятся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран).

"Контейнер и его содержимое изготовлены, как это принято в российской пропаганде, небрежно: использован нечитаемый кириллический текст, синяя изолента для крепления логотипа Министерства обороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке", – подчеркнули в разведке.

Как отмечает ГУР, контейнер выглядит "дешево собранным", а содержимое капсул неизвестно. Например, одна из капсул маркирована как PU 94244U, что означает редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре составляет несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся механические наручные часы.

Также речь идет о предполагаемой продаже советского образца военного прибора химической разведки, "выкупленного у представителей Министерства обороны, которые занимались радиационной, химической и биологической защитой на территории Сирии".

"Это – попытка Кремля нанести репутационный удар Украине перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины, а также МАГАТЭ. Государство-агрессор продолжает манипулировать темой глобальной ядерной безопасности, на что свободный мир должен реагировать жестко", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, это уже не первая попытка распространения подобной дезинформации. В 2023 году в личном блоге пользователя под ником smoug1985 была опубликована запись о "перехваченном украинском контейнере с плутонием", который якобы готовился для провокаций США против России.

"Москва готовила почву для этой информационной провокации еще с 2023 года, повторно используя старый реквизит", – отметил Юсов.