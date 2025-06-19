Зеленский сравнил войну в Украине с Сирией и Чечней: Путин умеет качественно разрушать

Президент подчеркнул, что нельзя разрешать режимам России, Ирана и КНДР объединяться

Владимир Зеленский (Фото: ЭРА)

Президент Владимир Зеленский сравнил полномасштабную войну России против Украины с действиями Кремля в Сирии и Чечне. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

Президент сообщил, что посетил место попадания российской ракеты по многоэтажке в Киеве. Поисковая операция длилась почти 40 часов, спасатели извлекли 23 погибших из-под завалов.

"Это сознательный террор, то же, что российская армия при Путине делала повсюду: от Чечни до Сирии. Это единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно – убивать и разрушать", – заявил он.

По его словам, это то, что объединяет Россию с режимами в Иране и Северной Корее.

Также Зеленский отметил, что Москва сейчас пытается спасти ядерную программу Тегерана. Именно так он трактует публичные сигналы Ирана и непубличную активность страны.

"Когда кто-то из их сообщников упускает возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами", – подчеркнул Зеленский.