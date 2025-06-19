Зеленський порівняв війну в Україні з Сирією та Чечнею: Путін вміє якісно вбивати та руйнувати

Президент підкреслив, що не можна дозволяти режимам Росії, Ірану та КНДР об'єднуватися

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський порівняв повномасштабну війну Росії проти України з діями Кремля у Сирії та Чечні. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

Президент повідомив, що відвідав місце влучення російської ракети багатоповерхівкою в Києві. Рятувальна операція тривала майже 40 годин, рятувальники дістали 23 загиблих з-під завалів.

"Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати", – заявив він.

За його словами, це те, що об'єднує Росію з режимами в Ірані та Північній Кореї.

Також Зеленський зазначив, що Москва зараз намагається врятувати ядерну програму Тегерана. Саме так він трактує публічні сигнали Ірану та непублічну активність країни.

"Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами", – підкреслив Зеленський.