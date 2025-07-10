ГУР: Кремль хоче звинуватити Україну у поширенні радіоактивних речовин у Сирії – відео

Ілюстративне фото: ГУР

Росія поширює дезінформацію про продаж у Сирії радіоактивних речовин та військового майна хімічної розвідки, що нібито належали Міністерству оборони. Таким чином країна-агресор намагається скомпрометувати Україну на міжнародній арені. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Дезінформація міститься у відео, в якому показані прилади військового призначення нібито українського походження. Зокрема, контейнер, у якому зберігаються капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран).

"Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні", – наголосили у розвідці.

Як зазначає ГУР, контейнер виглядає "дешево зібраним", а вміст капсул невідомий. Наприклад, одна з капсул промаркована як PU 94244U, що означає рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі становить декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник.

Окрім того, йдеться про нібито продаж військового приладу хімічної розвідки радянського зразка, "викупленого у представників Міноборони, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом".

"Це – спроба Кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ. Держава-агресор продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ повинен реагувати жорстко", – заявив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації. У 2023 році у приватному блозі користувача під ніком smoug1985 було опубліковано допис про "перехоплений український контейнер із плутонієм", який нібито готувався для провокацій США проти Росії.

"Москва готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит", – зазначив Юсов.