ГУР: Кремль подготовил новую информатаку на Украину – якобы Киев "сдает Купянск" и другое
В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что Кремль утвердил тематику нового этапа информационной войны против Украины. В частности, враг будет дезинформировать о мобилизации, коррупции и контрнаступлении.
Разведчики заявили, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:
1) Массовая мобилизация:
– якобы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
– якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.
2) Разочарование украинских партнеров в возможности победы:
– мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";
– фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского мэра Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.
3) Украинское контрнаступление не имеет успехов:
– якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
– якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных военнослужащих в каждом регионе Украины;
– поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
4) Тотальная коррупция:
– якобы государство не борется с коррупцией – "бюджет разворовывается, закупки не производятся";
– якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.
5) "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:
– якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
– "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
– "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;
– "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
– украинские власти якобы "сдают" Купянск.
- 30 июня 2023 года Управление стратегических коммуникаций ВСУ предупредило о новом фишинге: враг рассылал на установленные электронные почты фейковые письма по поводу отпусков для воинов ВСУ.
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