ГУР: Кремль подготовил новую информатаку на Украину – якобы Киев "сдает Купянск" и другое

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что Кремль утвердил тематику нового этапа информационной войны против Украины. В частности, враг будет дезинформировать о мобилизации, коррупции и контрнаступлении.

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Разведчики заявили, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:



1) Массовая мобилизация:

– якобы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

– якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.



2) Разочарование украинских партнеров в возможности победы:

– мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";

– фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского мэра Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

3) Украинское контрнаступление не имеет успехов:

– якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;

– якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных военнослужащих в каждом регионе Украины;

– поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.



4) Тотальная коррупция:

– якобы государство не борется с коррупцией – "бюджет разворовывается, закупки не производятся";

– якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.



5) "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:

– якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;

– "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;

– "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;

– "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;

– украинские власти якобы "сдают" Купянск.

30 июня 2023 года Управление стратегических коммуникаций ВСУ предупредило о новом фишинге: враг рассылал на установленные электронные почты фейковые письма по поводу отпусков для воинов ВСУ.

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