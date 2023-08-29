ГУР: Кремль підготував нову інформатаку на Україну – нібито Київ "здає Куп'янськ" та інше
У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Кремль затвердив тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Зокрема ворог дезінформуватиме про мобілізацію, корупцію та контрнаступ.
Розвідники заявили, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:
1) Масова мобілізація:
- начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
- начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.
2) Зневіра українських партнерів у можливості перемоги:
- уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";
- фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського мера Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.
3) Український контрнаступ не має успіхів:
- начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
- начебто відсутність успіхів на фронті за великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих військовослужбовців у кожному регіоні України;
- пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.
4) Тотальна корупція:
- начебто держава не бореться з корупцією – "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";
- начебто відсутність покарань для корупціонерів.
5) "Прекрасне" життя на окупованих територіях:
- начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
- "розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
- "вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами РФ;
- "Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;
- українська влада начебто "здає" Куп'янськ.
- 30 червня 2023 року Управління стратегічних комунікацій ЗСУ попередило про новий фішинг: ворог розсилав на встановлені електронні пошти фейкові листи щодо відпусток для воїнів ЗСУ.
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