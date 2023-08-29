ГУР: Кремль підготував нову інформатаку на Україну – нібито Київ "здає Куп'янськ" та інше

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Кремль затвердив тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Зокрема ворог дезінформуватиме про мобілізацію, корупцію та контрнаступ.

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Розвідники заявили, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:



1) Масова мобілізація:

- начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

- начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.



2) Зневіра українських партнерів у можливості перемоги:

- уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

- фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського мера Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3) Український контрнаступ не має успіхів:

- начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

- начебто відсутність успіхів на фронті за великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих військовослужбовців у кожному регіоні України;

- пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.



4) Тотальна корупція:

- начебто держава не бореться з корупцією – "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";

- начебто відсутність покарань для корупціонерів.



5) "Прекрасне" життя на окупованих територіях:

- начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

- "розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

- "вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами РФ;

- "Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

- українська влада начебто "здає" Куп'янськ.

30 червня 2023 року Управління стратегічних комунікацій ЗСУ попередило про новий фішинг: ворог розсилав на встановлені електронні пошти фейкові листи щодо відпусток для воїнів ЗСУ.

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