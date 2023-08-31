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ГУР о новом этапе информационной войны России: Будет поиск новых спикеров и новых медиа

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 17:05
ГУР о новом этапе информационной войны России: Будет поиск новых спикеров и новых медиа - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал новый этап российской информационной войны против Украины. Он отметил, что в ближайшее время россияне будут искать новых спикеров и новые информационные площадки для распространения кремлевских нарративов.

Он сообщил, что у украинской разведки есть информация о проведении в Кремле 25 августа при участии первого заместителя руководителя администрации российского диктатора Владимира Путина Сергея Кириенко встречи, посвященной информационной войне против Украины.

"Тратят значительные ресурсы для того, чтобы усиливать эти нарративы – мол, нет успеха в контрнаступлении, а это значит, что поддерживать [Украину] не нужно, мол, сплошь коррумпированное государство, а значит, помогать не надо", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что на подобные мероприятия "агрессор не жалеет средств".

"Какие бы суммы ни выделялись на информационную войну, а это десятки миллионов долларов, это всегда дешевле, чем если сравнивать с расходами непосредственно на поле боя. Конечно, в этом контексте информационно-психологические операции, несмотря на свою высокую стоимость, так или иначе более выгодны, чем инвестировать в поле боя. Условно говоря, 100 компьютеров все равно будут стоить дешевле одного танка", – сказал Юсов.

Отвечая на вопрос о новых инструментах, которые будут использовать россияне, представитель ГУР сказал, что это будет поиск новых спикеров, которые будут озвучивать нарративы Кремля, а также поиск новых медиа, которые сознательно или бессознательно могут использоваться Россией как площадка для размещения подобных нарративов.

  • 29 августа в ГУР сообщили, что Кремль утвердил тему нового этапа информационной войны против Украины. В частности, враг будет дезинформировать о мобилизации, коррупции и контрнаступлении.

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Оксана Житнюк
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