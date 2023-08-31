ГУР про новий етап інформаційної війни Росії: Буде пошук нових спікерів і нових медіа
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував новий етап російської інформаційної війни проти України. Він наголосив, що найближчим часом росіяни будуть шукати нових спікерів та нові інформаційні майданчики для поширення кремлівських наративів.
Він повідомив, що українська розвідка має інформацію про проведення в Кремлі 25 серпня за участі першого заступника керівника адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергія Кірієнка зустрічі, присвяченої інформаційній війні проти України.
"Витрачають значні ресурси для того, щоб підсилювати ці наративи – мовляв, немає успіху у контрнаступі, а це означає, що підтримувати [Україну] не потрібно, мовляв, суцільно корумпована держава, а значить, допомагати не потрібно", – сказав Юсов.
Він наголосив, що на подібні заходи "агресор не шкодує коштів".
"Які б суми не виділялись на інформаційну війну, а це десятки мільйонів доларів, це завжди дешевше, ніж якщо порівнювати із витратами безпосередньо на полі бою. Звичайно, в цьому контексті інформаційно-психологічні операції, попри свою високу вартість, так чи інакше вигідніші, ніж інвестувати в поле бою. Умовно кажучи, 100 комп’ютерів все одно будуть коштувати дешевше, ніж один танк", – сказав Юсов.
Відповідаючи на запитання щодо нових інструментів, які використовуватимуть росіяни, представник ГУР сказав, що це буде пошук нових спікерів, які озвучуватимуть наративи Кремля, а також пошук нових медіа, які свідомо або несвідомо можуть бути використані Росією як майданчик для розміщення подібних наративів.
- 29 серпня в ГУР повідомили, що Кремль затвердив тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Зокрема, ворог дезінформуватиме про мобілізацію, корупцію та контрнаступ.
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