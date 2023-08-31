ГУР про новий етап інформаційної війни Росії: Буде пошук нових спікерів і нових медіа

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував новий етап російської інформаційної війни проти України. Він наголосив, що найближчим часом росіяни будуть шукати нових спікерів та нові інформаційні майданчики для поширення кремлівських наративів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він повідомив, що українська розвідка має інформацію про проведення в Кремлі 25 серпня за участі першого заступника керівника адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергія Кірієнка зустрічі, присвяченої інформаційній війні проти України.

"Витрачають значні ресурси для того, щоб підсилювати ці наративи – мовляв, немає успіху у контрнаступі, а це означає, що підтримувати [Україну] не потрібно, мовляв, суцільно корумпована держава, а значить, допомагати не потрібно", – сказав Юсов.

Він наголосив, що на подібні заходи "агресор не шкодує коштів".

"Які б суми не виділялись на інформаційну війну, а це десятки мільйонів доларів, це завжди дешевше, ніж якщо порівнювати із витратами безпосередньо на полі бою. Звичайно, в цьому контексті інформаційно-психологічні операції, попри свою високу вартість, так чи інакше вигідніші, ніж інвестувати в поле бою. Умовно кажучи, 100 комп’ютерів все одно будуть коштувати дешевше, ніж один танк", – сказав Юсов.

Відповідаючи на запитання щодо нових інструментів, які використовуватимуть росіяни, представник ГУР сказав, що це буде пошук нових спікерів, які озвучуватимуть наративи Кремля, а також пошук нових медіа, які свідомо або несвідомо можуть бути використані Росією як майданчик для розміщення подібних наративів.

29 серпня в ГУР повідомили, що Кремль затвердив тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Зокрема, ворог дезінформуватиме про мобілізацію, корупцію та контрнаступ.

Читайте також: Данілов відповів критикам контрнаступу: Захід офіційно не заявляв, спекуляції ЗМІ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.