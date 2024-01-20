ГУР о новом минировании ЗАЭС: Информацию снимаем постоянно, есть разные инструменты

ГУР получает информацию о ЗАЭС от сотрудников станции, технического персонала, агентурных источников и с помощью других инструментов, рассказал Юсов

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В новом минировании россиянами Запорожской атомной электростанции, о котором сообщили эксперты МАГАТЭ, нет "ничего нового", и украинская разведка постоянно отслеживает ситуацию на этом объекте, получая информацию разными способами. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки минобороны Андрей Юсов.

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"Ничего нового в этих действиях нет. Еще в прошлом году Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало карты минно-взрывных заграждений, которые россияне сделали вокруг периметра Запорожской атомной электростанции и внутри самой станции. Тогда, можем напомнить, что эксперты МАГАТЭ не подтверждали эти факты – или не комментировали ситуацию, или обращали внимание на те участки, где такие вещи отсутствуют", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что это не первые подобные действия россиян, давно превративших ЗАЭС в военный объект, используя станцию для размещения личного состава и техники, а также ведя оттуда обстрелы и запуская беспилотники.

По словам Юсова, разведка получает информацию о ситуации на ЗАЭС от сотрудников станции, технического персонала, агентурных источников из перехватов, и есть также "другие инструменты", о которых в ГУР не будут рассказывать.

"Информация снимается постоянно. Напряжение и угроза от захвативших этот объект оккупантов сохраняется все это время", – отметил представитель ГУР.