ГУР про нове мінування ЗАЕС росіянами: Інформацію знімаємо постійно, є різні інструменти

ГУР отримує інформацію щодо ЗАЕС від співробітників станції, технічного персоналу, агентурних джерел і за допомогою інших інструментів, розповів Юсов

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У новому мінуванні росіянами Запорізької атомної електростанції, про яке повідомили експерти МАГАТЕ, немає "нічого нового", і українська розвідка постійно відстежує ситуацію на цьому об’єкті, отримуючи інформацію в різні способи. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Нічого нового в цих діях немає. Ще минулого року Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької атомної електростанції і всередині самої станції. Тоді, можемо нагадати, експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти – або не коментували ситуацію, або звертали увагу на ті ділянки, де такі речі відсутні", – зазначив Юсов.

Він наголосив, що це не перші подібні дії росіян, які давно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт, використовуючи станцію для розміщення особового складу і техніки, а також ведучи звідти обстріли й запускаючи безпілотники.

За словами Юсова, розвідка отримує інформацію щодо ситуації на ЗАЕС від співробітників станції, технічного персоналу, агентурних джерел, з перехоплень, і є також "інші інструменти", про які в ГУР не розповідатимуть.

"Інформація знімається постійно. Напруга і загроза від окупантів, які захопили цей об’єкт, зберігається весь цей час", – зазначив представник ГУР.