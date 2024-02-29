ГУР об Оленовке: Оперативно использована информация, нанесен значительный удар РФ
Удар по скоплению российских захватчиков во временно оккупированной Оленовке – плановая работа Сил безопасности и обороны. Во время этого была оперативно использована разведывательная информация и нанесен "значительный удар" оккупантам. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.
"Это плановая работа украинских сил безопасности и обороны и эффективное использование имеющихся средств. Разведка на местах, военная разведка работает над тем, чтобы обнаруживать места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация – и нанесен значительный удар врагу", – отметил он.
Юсов добавил, что это не первый удар, и анонсировал аналогичные операции и в будущем.
Журналист спросил, откуда разведка получает данные о скоплении сил россиян на временно оккупированной территории или о планируемом построении захватчиков.
По словам Юсова, это "комбинированная история" – информацию получают из нескольких источников, чтобы убедиться, что она на самом деле соответствует действительности.
- Сегодня утром Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские защитники ударили из реактивной системы залпового огня по скоплению россиян во временно оккупированной Оленовке.
- Военные заявляют, что в результате удара погибли 19 захватчиков, среди которых заместитель командира военного подразделения. Также ранены 12 оккупантов, в том числе командир.
- Российские военные пропагандисты написали, что удар наносился из системы HIMARS по сосредоточению 155 бригады морской пехоты. Среди погибших захватчики называют заместителя командира бригады подполковника Романа Кожухова, майора Александра Абилова и капитана Наиля Шахманова.
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