ГУР об Оленовке: Оперативно использована информация, нанесен значительный удар РФ

Андрей Юсов объяснил: данные о скоплении россиян получают из нескольких источников, чтобы убедиться в их правдивости

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Удар по скоплению российских захватчиков во временно оккупированной Оленовке – плановая работа Сил безопасности и обороны. Во время этого была оперативно использована разведывательная информация и нанесен "значительный удар" оккупантам. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

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"Это плановая работа украинских сил безопасности и обороны и эффективное использование имеющихся средств. Разведка на местах, военная разведка работает над тем, чтобы обнаруживать места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация – и нанесен значительный удар врагу", – отметил он.

Юсов добавил, что это не первый удар, и анонсировал аналогичные операции и в будущем.

Журналист спросил, откуда разведка получает данные о скоплении сил россиян на временно оккупированной территории или о планируемом построении захватчиков.

По словам Юсова, это "комбинированная история" – информацию получают из нескольких источников, чтобы убедиться, что она на самом деле соответствует действительности.

Сегодня утром Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские защитники ударили из реактивной системы залпового огня по скоплению россиян во временно оккупированной Оленовке.

Военные заявляют, что в результате удара погибли 19 захватчиков, среди которых заместитель командира военного подразделения. Также ранены 12 оккупантов, в том числе командир.

Российские военные пропагандисты написали, что удар наносился из системы HIMARS по сосредоточению 155 бригады морской пехоты. Среди погибших захватчики называют заместителя командира бригады подполковника Романа Кожухова, майора Александра Абилова и капитана Наиля Шахманова.

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