Оленівка. По скупченню росіян вдарили HIMARS, вбито заступника командира, РФ пише про 155 бригаду
Збройні Сили України вдарили з реактивної системи залпового вогню по скупченню росіян у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Військові заявляють, що внаслідок удару загинуло 19 загарбників, серед яких заступник командира військового підрозділу.
Також поранено 12 окупантів, зокрема командира.
Російські військові пропагандисти написали, що удар завдавався з системи HIMARS по зосередженню 155 бригади морської піхоти. Командування ворога нібито проводило шикування для нагородження окремих військовослужбовців.
Серед загиблих загарбники називають заступника командира бригади підполковника Романа Кожухова, майора Олександра Абілова та капітана Наїля Шахманова.
Також стверджується про поранення комбрига 155 ОБрМП полковника Михайла Гудкова.
Нещодавно ЗСУ вдарили по полігону росіян у Подо-Калинівці на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Противник втратив щонайменше 60 людей. Подробиці удару та відео прильотів можна переглянути за посиланням.
- Нещодавно Росія запустила інформаційно-психологічну спецоперацію про нібито загибель українських воїнів під час удару по Селидовому 13 лютого.
- У листопаді 2023 року на полігоні Кузьмінський у Ростовській області РФ 12 морських піхотинців-контрактників самоліквідувалися, необережно підірвавшись на заряді для РПГ-7.
- 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по розташуванню армії Росії в Макіївці. Пізніше Міноборони РФ заявило, що зросла кількість загиблих російських військових від українського удару по ПТУ в Макіївці.
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