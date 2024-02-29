Оленовка. По скоплению россиян ударили HIMARS, убит замкомандира, РФ пишет о 155 бригаде

В Генштабе заявили о гибели 19 российских оккупантов в Оленовке, в том числе заместителя командира подразделения

Запуск ракет HIMARS (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня по скоплению россиян во временно оккупированной Оленовке Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Военные заявляют, что в результате удара погибли 19 захватчиков, среди которых заместитель командира военного подразделения.

Также ранены 12 оккупантов, в частности, командир.

Российские военные пропагандисты написали, что удар наносился из системы HIMARS по сосредоточению 155 бригады морской пехоты. Командование врага якобы проводило построение для награждения отдельных военнослужащих.

Среди погибших захватчики называют заместителя командира бригады подполковника Романа Кожухова, майора Александра Абилова и капитана Наиля Шахманова.

Также утверждается о ранении комбрига 155 ОБрМП полковника Михаила Гудкова.

Недавно ВСУ ударили по полигону россиян в Подо-Калиновке на левом берегу Днепра в Херсонской области. Противник потерял как минимум 60 человек. Подробности удара и видео прилетов можно посмотреть по ссылке.

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