ГУР про Оленівку: Оперативно використана інформація, завдано значного удару РФ
Удар по скупченню російських загарбників у тимчасово окупованій Оленівці – планова робота Сил безпеки та оборони. Під час цього була оперативно використана розвідувальна інформація та завдано "значного удару" окупантам. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у інтерв'ю Радіо Свобода.
"Це планова робота українських сил безпеки й оборони та ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація – і завдано значного удару ворогу", – відзначив він.
Юсов додав, що це не перший такий удар, та анонсував аналогічні операції й у майбутньому.
Журналіст запитав, звідки розвідка отримує дані про скупчення сил росіян на тимчасово окупованій території або про заплановані шикування загарбників.
За словами Юсова, це "комбінована історія" – інформація отримується з кількох джерел, аби переконатися, що вона справді відповідає дійсності.
- Сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники вдарили з реактивної системи залпового вогню по скупченню росіян у тимчасово окупованій Оленівці.
Військові заявляють, що внаслідок удару загинуло 19 загарбників, серед яких заступник командира військового підрозділу. Також поранено 12 окупантів, зокрема командира.
- Російські військові пропагандисти написали, що удар завдавався з системи HIMARS по зосередженню 155 бригади морської піхоти. Серед загиблих загарбники називають заступника командира бригади підполковника Романа Кожухова, майора Олександра Абілова та капітана Наїля Шахманова.
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