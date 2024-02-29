ГУР про Оленівку: Оперативно використана інформація, завдано значного удару РФ

Андрій Юсов пояснив: дані про скупчення росіян отримують із кількох джерел, щоб переконатися в їхній правдивості

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Удар по скупченню російських загарбників у тимчасово окупованій Оленівці – планова робота Сил безпеки та оборони. Під час цього була оперативно використана розвідувальна інформація та завдано "значного удару" окупантам. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Це планова робота українських сил безпеки й оборони та ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація – і завдано значного удару ворогу", – відзначив він.

Юсов додав, що це не перший такий удар, та анонсував аналогічні операції й у майбутньому.

Журналіст запитав, звідки розвідка отримує дані про скупчення сил росіян на тимчасово окупованій території або про заплановані шикування загарбників.

За словами Юсова, це "комбінована історія" – інформація отримується з кількох джерел, аби переконатися, що вона справді відповідає дійсності.