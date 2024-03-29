ГУР: Россия установила на ВОТ более 2000 вышек связи для распространения пропаганды

Россияне полностью контролируют информационное пространство на ВОТ, заявили в разведке

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

На временно оккупированных территориях Украины россияне установили более 2000 вышек мобильной связи для распространения пропаганды. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, выступая на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

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По его словам, россияне "активно" работают на ВОТ в контексте распространения пропаганды.

"Возьмем Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Первое – они полностью контролируют это информационное пространство, используя ретрансляторы и прочее. Это положено на Ростех: там все программное обеспечение, полный контроль всех имеющихся там информационных потоков", – заявил Скибицкий.

Он отметил, что с этой целью россияне развернули и установили на оккупированных территориях более 2000 вышек мобильной связи.

Также, по словам заместителя начальника ГУР, оккупанты усовершенствовали, модернизировали и восстановили около 2300 культурных объектов.

"Театры, кинотеатры, различные студии для навязывания нарративов РФ, лишение нас исторического прошлого. Здесь включается работа особенно в отношении молодежи – учебники, книги, российские учебные программы и так далее", – рассказал Скибицкий.

27 марта начальник ГУР Буданов заявил, что Telegram "оказывает разрушительный эффект" внутри страны, но благодаря ему можно информировать людей в оккупированных регионах.

28 марта Буданов рассказал, что на ВОТ россияне используют подразделения "информационной изоляции", целью которых является отрезание населения от правдивой информации и предоставление той, которая нужна оккупантам.

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