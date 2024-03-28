Буданов: Фото с мест "прилетов" облегчают оккупантам жизнь, но мы пользуемся тем же
Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что публикация фотографий последствий обстрелов "облегчает оккупантам жизнь". Об этом он сообщил, выступая на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

У Буданова спросили: правильно ли, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и должностные лица обнародуют фотографии и видео с мест "прилетов".

Начальник ГУР ответил, что фото "точно облегчают россиянам жизнь". В то же время, заявил он, Силы обороны Украины пользуются тем же.

"Когда наносятся какие-то удары – Telegram открыл в регионе, посмотрел – о, туда попали и туда. Дальше – корректировка и тому подобное", — отметил начальник ГУР.

Он заявил, что этим облегчается задача врагу и уменьшается цена, которую он платит за разведывательную информацию.

"Потому что отправлять кого-то – надо платить средства. Заказывать космоснимок – это время. А Telegram – это самый быстрый способ корректировки ударов по каким-то объектам. Через 3-4 минуты кто-то точно что-нибудь выложит", — резюмировал Буданов.

  • 21 марта в Украине инициировали законопроект о регулировании платформы Telegram.
  • 27 марта Буданов заявил, что Telegram является проблемой с точки зрения национальной безопасности и "оказывает разрушающий эффект" внутри страны. Однако благодаря ему можно информировать людей на оккупированных территориях.

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