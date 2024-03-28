Буданов: Фото з місць "прильотів" полегшують окупантам життя, але ми користуємося тим самим
Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що публікація фотографій наслідків обстрілів "полегшує окупантам життя". Про це він повідомив, виступаючи на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

У Буданова запитали: чи правильно, що Державна служба з надзвичайних ситуацій та посадовці оприлюднюють фотографії та відео з місць "прильотів".

Начальник ГУР відповів, що фото "точно полегшують росіянам життя". Водночас, заявив він, Сили оборони України користуються тим самим.

"Коли завдаються якісь удари — Telegram відкрив у регіоні, подивився — о, туди влучили й туди. Далі — корегування тощо", – зазначив начальник ГУР.

Він заявив, що цим полегшується завдання ворогу і зменшується ціна, яку він платить за розвідувальну інформацію.

"Бо відправляти когось — треба платити кошти. Замовляти космознімок — це час. А Telegram – це найшвидший спосіб коригування ударів по якихось об’єктах. Через 3-4 хвилини хтось точно щось викладе", – резюмував Буданов.

  • 21 березня в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram. 
  • 27 березня Буданов заявив, що Telegram є проблемою з погляду національної безпеки та "завдає руйнівного ефекту" всередині країни. Однак завдяки йому можна інформувати людей на окупованих територіях.

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