Буданов: Информационное сопротивление на временно оккупированных территориях нереально

Кирилл Буданов (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что оказывать информационное сопротивление российской пропаганде на временно оккупированных территориях "нереально". Об этом он сообщил, выступая на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Буданова, россияне используют подразделения "информационной изоляции", целью которых является отрезание населения от правдивой информации и предоставление той, которая нужна оккупантам.

"Это нереально, к сожалению. Это мое мнение. Возможно, кто-то его не разделяет. Но, зная, как работают подразделения "информационной изоляции", смотря, как они уже отработали там..." — сказал глава разведки.

Таким алгоритмом, по его словам, Россия пользуется около 500 лет.

Он отметил, что сначала россияне "разрушают национальную идентичность", изымая украинскую литературу, а затем заменяют информационное вещание на свое и ограничивают доступ к интернету.

Эти факторы уже осуществлены оккупантами, подчеркнул Буданов.

Глава разведки сказал, что противодействовать российской пропаганде нужно, но не стоит ожидать от этого эффективности, "о которой мечтает общество".

"Работать надо, но не следует переоценивать то, что будет. Это объективная реальность. Когда вы человеку просто выключили все и дали ему два-три канала, на которых 24/7 ― картинка, которую вы хотите показать, он начинапт в это верить", – объяснил руководитель разведки.

Однако этого не нужно бояться, заверил глава ГУР, поскольку этот алгоритм также работает в обратном направлении, однако на это потребуется время.