Буданов – о том, почему ГУР не берет ответственность за удары по России: Непрофессионально

Начальник украинской разведки отметил, что намеки на такие вещи есть, и они, по его мнению, делаются для того, чтобы "поддержать самих себя"

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, выступая на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям, объяснил, почему разведка не берет на себя прямую ответственность за удары по российским объектам. Он считает это "непрофессиональным".

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Буданов напомнил, что на официальных страницах ГУР никогда нет сообщений о прямой причастности к поражению объектов врага на его территории или на временно оккупированных украинских территориях.

"Да, когда топили корабли, то здесь понятно: мы публиковали кадры из водных дронов. Это элемент пропаганды. Вы должны меня тоже понять. Во всех других случаях ― какой-то намек может идти, какие-то эксперты что-то могут сказать, но ни разу я не сказал: "Смотрите, это сделали мы". Это немного неправильно и непрофессионально, на мой взгляд", – сказал он.

Начальник украинской разведки отметил, что намеки есть, и они, по его мнению, делаются для того, чтобы "поддержать самих себя".

"<...> Потому что за два с половиной года войны тоже людям нужно верить в победу, верить, что это выполнимо", – резюмировал Буданов.

18 января 2024 под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны, а на следующий день беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

13 марта беспилотники ГУР совершили атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области России.

Целью российской ракетной атаки на Киев утром 21 марта являлись объекты Главного управления разведки Минобороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах обороны.

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