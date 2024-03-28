"Це непрофесійно". Буданов пояснив, чому ГУР не бере відповідальність за удари по Росії

Начальник української розвідки зазначив, що натяки на такі речі є, і вони, на його думку, робляться для того, щоб "підтримати самих себе"

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, виступаючи на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій, пояснив, чому розвідка не бере на себе пряму відповідальність за удари по російських об'єктах. Він вважає це "непрофесійним".

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Буданов нагадав, що на офіційних сторінках ГУР ніколи немає повідомлень про пряму причетність до ураження об'єктів ворога на його території або на тимчасово окупованих українських територіях.

"Так, коли топили кораблі, то тут зрозуміло: ми публікували кадри з водних дронів. Це елемент пропаганди. Ви маєте мене теж зрозуміти. У всіх інших випадках ― якийсь натяк може йти, якісь експерти щось можуть сказати, але жодного разу я не сказав: "Дивіться, оце зробили ми". Це трошки неправильно і непрофесійно, на мій погляд", – сказав він.

Начальник української розвідки зазначив, що натяки є, і вони, на його думку, робляться для того, щоб "підтримати самих себе".

"<...> Бо за два з половиною роки війни теж людям треба вірити в перемогу, вірити, що це здійсненно", – резюмував Буданов.

18 січня 2024 року під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони, а наступного дня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

13 березня безпілотники ГУР здійснили атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, розташований у Ростовській області Росії.

Ціллю російської ракетної атаки на Київ вранці 21 березня були об'єкти Головного управління розвідки Міноборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони.

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