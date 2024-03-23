"Спеціальна акція". ГУР відзвітувало про знищення у Мелітополі окупантів та їхньої техніки

Мелітополь перебуває під тимчасовою окупацією Росії від початку повномасштабного вторгнення, з 26 лютого 2022 року.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено групу російських окупантів та їхню техніку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними ГУР, вчора, 22 березня, у Мелітополі було два вибухи – це була "спеціальна акція" української розвідки та місцевого руху опору.

В результаті успішного вогневого ураження завдано ураження групі російських загарбників та їхній військовій техніці. За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебували близько 20 окупантів, дві тентовані вантажівки КамАз та УАЗ Patriot.

Точні втрати ворога уточнюються, додали в ГУР.

Скриншот – ГУР

У ГУР прогнозують, що після "виборів" Путіна на тимчасово окупованих територіях України можуть посилить як мобілізаційні, так і фільтраційні заходи з боку РФ.

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