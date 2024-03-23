"Спеціальна акція". ГУР відзвітувало про знищення у Мелітополі окупантів та їхньої техніки
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено групу російських окупантів та їхню техніку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
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За даними ГУР, вчора, 22 березня, у Мелітополі було два вибухи – це була "спеціальна акція" української розвідки та місцевого руху опору.
В результаті успішного вогневого ураження завдано ураження групі російських загарбників та їхній військовій техніці. За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебували близько 20 окупантів, дві тентовані вантажівки КамАз та УАЗ Patriot.
Точні втрати ворога уточнюються, додали в ГУР.
- У ГУР прогнозують, що після "виборів" Путіна на тимчасово окупованих територіях України можуть посилить як мобілізаційні, так і фільтраційні заходи з боку РФ.
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