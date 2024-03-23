"Специальная акция". ГУР отчиталось об уничтожении в Мелитополе оккупантов и их техники
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожена группа российских оккупантов и их техника. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
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По данным ГУР, вчера, 22 марта, в Мелитополе было два взрыва – это была "специальная акция" украинской разведки и местного сопротивления.
В результате успешного огневого поражения нанесена удар по группе российских захватчиков и их военной технике. По предварительным данным, в эпицентре взрывов находились около 20 оккупантов, два тентованных грузовика КамАЗ и УАЗ Patriot.
Точные потери врага уточняются, добавили в ГУР.
- В ГУР прогнозируют, что после "выборов" Путина на временно оккупированных территориях Украины могут усилить как мобилизационные, так и фильтрационные мероприятия со стороны РФ.
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