"Специальная акция". ГУР отчиталось об уничтожении в Мелитополе оккупантов и их техники

Мелитополь находится под временной оккупацией России с начала полномасштабного вторжения, с 26 февраля 2022 года

ГУР (Фото - Офіс президента)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожена группа российских оккупантов и их техника. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, вчера, 22 марта, в Мелитополе было два взрыва – это была "специальная акция" украинской разведки и местного сопротивления.

В результате успешного огневого поражения нанесена удар по группе российских захватчиков и их военной технике. По предварительным данным, в эпицентре взрывов находились около 20 оккупантов, два тентованных грузовика КамАЗ и УАЗ Patriot.

Точные потери врага уточняются, добавили в ГУР.

Скриншот – ГУР

В ГУР прогнозируют, что после "выборов" Путина на временно оккупированных территориях Украины могут усилить как мобилизационные, так и фильтрационные мероприятия со стороны РФ.

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