Буданов: Інформаційний спротив на тимчасово окупованих територіях нереальний

Кирило Буданов (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що чинити інформаційний спротив російській пропаганді на тимчасово окупованих територіях наразі "нереально". Про це він повідомив, виступаючи на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

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За словами Буданова, росіяни використовують підрозділи "інформаційної ізоляції", метою яких є відрізання населення від правдивої інформації й надання тієї, яка потрібна окупантам.

"Це нереально, на жаль. Це моя думка. Можливо, хтось її не поділяє. Але, знаючи, як працюють підрозділи "інформаційної ізоляції", дивлячись, як вони вже відпрацювали там..." — сказав очільник розвідки.

Таким алгоритмом, за його словами, Росія користується близько 500 років.

Він зазначив, що спочатку росіяни "руйнують національну ідентичність", вилучаючи українську літературу, а згодом заміняють інформаційне мовлення на своє та обмежують доступ до інтернету.

Ці фактори вже здійснені окупантами, підкреслив Буданов.

Голова розвідки сказав, що протидіяти російській пропаганді треба, але не варто очікувати від цього ефективності, "про яку мріє суспільство".

"Працювати треба, але не слід переоцінювати те, що буде. Це об’єктивна реальність. Коли ви людині просто вимкнули все і дали їй два-три канали, на яких 24/7 ― картинка, яку ви хочете показати, вона починає у це вірити", — пояснив керівник розвідки.

Однак цього не треба боятись, запевнив очільник ГУР, адже цей алгоритм також працює у зворотному напрямку, проте на це буде потрібен час.