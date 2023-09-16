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ГУР: В Гостомеле Россия потеряла более 200 элитных специалистов по захвату аэродромов

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 15:32
ГУР: В Гостомеле Россия потеряла более 200 элитных специалистов по захвату аэродромов - Фото
Бои за аэропорт в Гостомеле в 2022 году (Фото: ЕРА)

Герой Украины, командир подразделения спецназначения ГУР МО Украины рассказал, что Россия во время боев за Гостомель потеряла более 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями принимавших участие в военных учениях такого типа.

Он напомнил, что россияне по плану должны были высадить десант и захватить аэродром "Антонов", что послужило бы плацдармом для перебрасывания техники и живой силы для дальнейшей оккупации Киева.

Однако, говорит офицер-разведчик, в результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных бортов с войсками и техникой. Кроме того, противник понес значительные потери.

"В боях за аэродром "Антонов" страна-агрессор потеряла около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", – заявил Герой Украины.

  • Бои в Гостомеле начались 24 февраля 2022 года, в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  • Поскольку аэропорт в Гостомеле мог принимать большие грузовые самолеты, оккупанты планировали использовать его для быстрого перемещения десанта и техники, чтобы получить прямую дорогу на Киев.
  • Гостомельский аэропорт штурмовали российские десантники на вертолетах под прикрытием боевых вертолетов Ка-52, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.
  • 3 марта 2022 года ГУР впервые показало эпизоды обороны аэродрома Гостомеля.

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Милана Головань
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