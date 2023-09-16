ГУР: В Гостомеле Россия потеряла более 200 элитных специалистов по захвату аэродромов
Герой Украины, командир подразделения спецназначения ГУР МО Украины рассказал, что Россия во время боев за Гостомель потеряла более 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями принимавших участие в военных учениях такого типа.
Он напомнил, что россияне по плану должны были высадить десант и захватить аэродром "Антонов", что послужило бы плацдармом для перебрасывания техники и живой силы для дальнейшей оккупации Киева.
Однако, говорит офицер-разведчик, в результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных бортов с войсками и техникой. Кроме того, противник понес значительные потери.
"В боях за аэродром "Антонов" страна-агрессор потеряла около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", – заявил Герой Украины.
- Бои в Гостомеле начались 24 февраля 2022 года, в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Поскольку аэропорт в Гостомеле мог принимать большие грузовые самолеты, оккупанты планировали использовать его для быстрого перемещения десанта и техники, чтобы получить прямую дорогу на Киев.
- Гостомельский аэропорт штурмовали российские десантники на вертолетах под прикрытием боевых вертолетов Ка-52, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.
- 3 марта 2022 года ГУР впервые показало эпизоды обороны аэродрома Гостомеля.
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