ГУР: У Гостомелі Росія втратила понад 200 елітних фахівців із захоплення аеродромів

Герой України, командир підрозділу спецпризначення ГУР МО України розповів, що Росія під час боїв за Гостомель втратила понад 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу.

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Він нагадав, що росіяни за планом мали висадити десант і захопити аеродром "Антонов", що стало б плацдармом для перекидання техніки та живої сили для подальшої окупації Києва.

Проте, каже офіцер-розвідник, внаслідок запеклих боїв злітно-посадкові смуги на летовищі стали непридатними для приймання російських транспортних бортів з військами та технікою. Крім того, противник зазнав значних втрат.

"У боях за аеродром "Антонов" держава-агресорка втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу", – заявив Герой України.

Бої у Гостомелі почалися 24 лютого 2022 року, першого ж дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Оскільки аеропорт у Гостомелі міг приймати великі вантажні літаки, окупанти планували використовувати його для швидкого переміщення десанту та техніки, щоб отримати пряму дорогу на Київ.

Гостомельський аеропорт штурмували російські десантники на вертольотах під прикриттям бойових вертольотів Ка-52, штурмовика Су-25 та бомбардувальника Су-24.

3 березня 2022 року ГУР вперше показало епізоди оборони аеродрому Гостомеля.

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