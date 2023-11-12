UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР: В Мелитополе взорвали штаб россиян, ликвидированы трое офицеров Росгвардии

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 14:35
ГУР: В Мелитополе взорвали штаб россиян, ликвидированы трое офицеров Росгвардии - Фото
Фото: сайт оккупантов

Главное управление разведки сообщило, что в субботу, 11 ноября, в Мелитополе в результате взрыва в штабе были убиты трое офицеров Росгвардии. Об этом идет речь на сайте ГУР.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Военная разведка называет это акцией мести, которую реализовало движение сопротивления.

Читайте также
Подполье в Мелитополе. Как движение сопротивления "Желтая лента" строит сеть украинского сопротивления

Взрыв произошел в переделанном под военный штаб помещении Новой почты на улице Дмитрия Донцова.

"Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов ― офицеров ФСБ и Росгвардии. В результате взрыва ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется", — говорится в сообщении ГУР.

Разведка намекает, что на собрании были важные офицеры, потому что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма".

ГУР: В Мелитополе взорвали штаб россиян, ликвидированы трое офицеров Росгвардии
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагурмелитопольдвижение сопротивления

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 